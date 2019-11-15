Умная мусорная корзина Xiaomi

Умная корзина для мусора поставляется с функцией автоматического открывания крышки. Контейнер представлен в традиционном белом корпусе. Его размеры 330x188x370 мм и вместимость до 12 л. Крышка мусорной корзины Smart Net оснащена инфракрасным датчиком, диапазон около 35 см. Когда рука вытянута в чувствительной области, крышка бака открывается автоматически.

На верхнем краю бочки также есть кнопка для автоматической упаковки пакета. Когда ведро наполняется он автоматически запаковывает пакет. Ведро оснащено встроенной литиевой батареей емкостью 2000 мАч, которая может работать в режиме ожидания до 150 дней. Устройство полностью заряжается всего за 3-4 часа.