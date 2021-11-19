Умные очки смешанной реальности Wave

Wave - это новая пара умных очков смешанной реальности, созданная инженерами и командой дизайнеров Mad Gaze, предлагающая уникальный стильный и эргономичный дизайн в сочетании с оптическим механизмом Wave, позволяющим объединить реальный мир с цифровым миром.

Благодаря самому компактному и стильному дизайну и мощным вычислительным устройствам AR, Wave раскрывает потенциал расширенной реальности. Будьте готовы погрузиться в захватывающие дух визуальные эффекты и насладиться лучшими играми и развлечениями! MAD Gaze уже много лет создает инновационные умные очки с дополненной реальностью. На основе нашей революционной технологии дополненной реальности (AR) Wave использует новый технологический прорыв - гибридный волноводный оптический дисплей, который является прозрачным, прочным и долговечным. Он не только оптимизирует качество просмотра благодаря прозрачному дисплею, который не отвлекает зрение, но и позволяет пользователям наслаждаться виртуальными изображениями высокой четкости с эффектом присутствия на разной глубине.

В отличие от тяжелых и неудобных AR-гарнитур прошлого, которые вызывали нагрузку на голову, плечи и спину, эргономичный дизайн Wave и настраиваемые носовые части обеспечивают идеальную посадку и значительно снижают напряжение и давление на голову. Благодаря компактному дизайну и весу всего 80 грамм Wave - лучшие умные очки с дополненной реальностью для комфортного ношения в течение всего дня.
Комментарии и отзывы Wave
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