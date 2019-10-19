Умные жалюзи от Ikea с поддержкой голосовых помощников

IKEA запустила в продажу умные шторы Kadrilj и Fyrtur. Обе новинки получили встроенный механизм, позволяющий рулонам разворачиваться автоматически и литий-ионный аккумулятор, который можно заряжать идущим в комплекте блоком питания USB.

Kadrilj и Fyrtur оснащены пультом дистанционного управления для подъема и опускания шторы. Также можно управлять голосовыми помощниками Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant. Обладатели умных колонок смогут открыть утром шторы, не вставая из постели — просто произнеся нужную команду вслух. Ту же операцию можно запрограммировать на определенное время, привязав открытие штор к утреннему будильнику, а закрытие — к наступлению темного времени суток. Открыть и закрыть штору можно как полностью, так и частично.

Обе модели представлены в пяти размерах: 60×195 см; 80×195 см; 100×195 см; 120×195 см и 140х195 см. В Европе штоки Kadrilj и Fyrtur можно купить по ценам от 109 до 159 евро, в зависимости от размера и типа ткани.