Умный Bluetooth-замок Xiaomi Yeelock

2020-02-03, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Yeelock; [131]
Компания Xiaomi расширила свои ассортимент умным замком для мебели Xiaomi Yeelock.

Этот замок можно закрепить на мебель, ящики стола, небольшие двери.

Xiaomi Yeelock поможет сохранить важные документы, деньги или обезопасить маленьких детей от таблеток или острых предметов в шкафчиках.

Замок Xiaomi Yeelock крепится внутри ящика или шкафа, с помощью саморезов или двухстороннего скотча, которые идут в комплекте. Сам замок выполнен из прочного пластика и металлического язычка с антикоррозийной обработкой.

Каждый замок имеет QR-код на упаковке с уникальным серийным номером. Пользователям нужно будет скачать специальное приложения и добавить замок туда, и после этого управлять замком Xiaomi Yeelock можно с помощью телефона через радиоканал Bluetooth.

Работает замок от двух батареек типа ААА. По словам производителя, их хватит приблизительно на 2 года непрерывной работы. Уровень заряда отображается в приложении. При минимальном заряде замок автоматически разблокируется.

Купить можно замок на площадке AliExpress за 14 долларов.


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