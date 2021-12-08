Умный дверной видеозвонок Netatmo теперь официально доступен в России

Умный дверной видеозвонок Netatmo стал доступен в России, дополнив линейку умных устройств для повышения безопасности дома.

Умный дверной видеозвонок Netatmo дополняет стандартный проводной звонок дома или квартиры умными функциями. Разговаривать по видеосвязи с гостями можно из любой точки мира при наличии интернет-соединения. Также можно дистанционно посмотреть, кто находится за дверью.

Четкость изображения в видеозвонке Netatmo обеспечивает высококачественная камера Full HD. Она имеет систему ночного видения и функцию HDR, которая устраняет искажение изображения при ярком освещении, а также угол обзора 1400. Записи с умного видеозвонка Netatmo хранятся на карте памяти либо на облачных сервисах. Данные защищены зашифрованным соединением, что гарантирует высочайший уровень конфиденциальности.

Отдельное внимание стоит уделить современному минималистичному дизайну умного видеозвонка, который отлично подойдет ко входу любого дома. Дверной звонок устойчив к любым атмосферным воздействиям (дождь, снег), а также к пыли и грязи благодаря соответствию стандартам защиты HZO и тонкослойному покрытию.

Умный видеозвонок Netatmo сертифицирован Apple, так что управлять им можно в приложении «Дом» на iPhone, iPad и Apple Watch. Также возможна работа со звонком через «родное» приложение Home+ Security для мобильных устройств iOS и Android. Все функции умного видеозвонка доступны без дополнительной абонентской платы, а установку можно провести самостоятельно: подробная инструкция идет в комплекте.
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