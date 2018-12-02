Умный дверной замок от Xiaomi

Экосистема Xiaomi очень широка и постоянно обновляется новыми продуктами. Aqara Smart Door Lock S2 Pro - это новый интеллектуальный дверной замок, по цене 360 долларов.

Xiaomi Aqara Smart Door Lock S2 Pro оснащен усовершенствованной технологией отпечатков пальцев, которая способна сканировать за 0,5с благодаря датчику на 360 градусов. Помимо отпечатка пальца и механического ключа, вы также можете открыть дверь с помощью электронного ключа. Кроме того, Smart Door Lock S2 Pro будет эффективнее с точки зрения безопасности благодаря встроенному сигналу тревоги, который будет активирован после серии неудачных попыток.

Aqara S2 Pro можно управлять с помощью приложения, установленного на смартфоне. Это позволит связать новинку с многими умными домашними устройствами. Например, когда дверь разблокирована, свет в доме автоматически загорается, нагреватель воды включается, шторы открываются и так далее. С точки зрения внешнего вида, Aqara Smart Door Lock S2 Pro выполнен в гладком, классическом дизайне.