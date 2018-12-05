Умный дверной звонок от Xiaomi

Xiaomi Zero Smart Doorbell - это умный дверной звонок, который может взаимодействовать с помощником голоса Xiao AI и не только. Аппарат поддерживает фирменную технологию распознавания лиц, датчик PIR может легко отличить членов семьи от незнакомца.

Новинка от Xiaomi имеет детский режим, который может быть полезен в том случае, если ребенок остается дома один. При звонка в дверь, сигнал переадресовывается на экраны смартфонов родителей, чтобы те были точно уверены, что стоящий перед дверью человек заслуживает доверия. Также родители через ассоциированную связь с Xiaomi Mi Bluetooth Speaker могут дать голосовое указание ребенку открыть или не открывать дверь. Устройство может меняет детский голос на голос взрослого при ответе.

Xiaomi Zero Smart Doorbell является энергоэффективным: с 4 батареями АА он работает до 6 месяцев.