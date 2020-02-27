Умный дверной звонок с камерой DIGOO SB-XYZ

Компании DIGOO представила умный дверной звонок с камерой под названием SB-XYZ.

DIGOO SB-XYZ получила защиту от воды IP68 и встроенную камеру, которая поддерживает запись видео с разрешением 720p. Также камера поддерживает ночной режим съемки.

Дверной звонок DIGOO SB-XYZ можно подключить к домашней сети Wi-Fi и управлять им через фирменное приложение на смартфоне. Питается звонок от четырёх пальчиковых батареек АА. У него также есть микрофон для разговоров и динамик.

Купить можно DIGOO SB-XYZ на китайской площадке AliExpress за 36 долларов.