Умный кондиционер Xiaomi Mijia Smart Air Conditioner появился в продаже

Ни для кого не секрет, что компания Xiaomi производит множество самых разных продуктов, не ограничиваясь одними лишь смартфонами. Например, неделю назад был представлен умный кондиционер Xiaomi Mijia Smart Air Conditioner, который сегодня появился в продаже по цене 362 доллара. Управлять новинкой можно не только с пульта или через мобильное приложение Mijia App, но и с помощью голосового управления. Коэффициент энергоэффективности кондиционера новинки 4.75, что является очень высоким показателем. Регулировка температура происходит с шагом 0,1 °С, а сам кондиционер может замерять температуру не только вокруг себя, но и в отдаленных частях комнаты.