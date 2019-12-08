Умный обогреватель от Xiaomi за $113

Компания Xiaomi выпустила умный обогреватель Smartmi Smart Heater с ценой $ 113. Он имеет широкоугольную подачу воздуха на 90 ° и мощность быстрого нагрева 2000 Вт. В то же время, он поддерживает интеллектуальное дистанционное управление, что позволяет легко поддерживать комфортную температуру.

В нем установлен высокоэффективный керамический нагревательный элемент PTC, который может достигать состояния непрерывной подачи теплого воздуха всего за 10 секунд после включения. Есть два режима теплого воздуха и горячего воздуха, а также четырехступенчатая регулировка для удовлетворения различных потребностей.

Smartmi поддерживает интеллектуальное голосовое управление и может управляться через приложение MIJIA. Он также может работать в паре с увлажнителем Smartmi и очистителем воздуха MIJIA для контроля температуры, влажности и чистоты воздуха. Устройство поставляется в белом цвете, продажи стартуют в Китае 8 декабря.