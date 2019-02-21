Умный очиститель воздуха Philips Series 2000i

Дышите чистым воздухом в дома с помощью подключенного очистителя воздуха Philips серии 2000i.

Это устройство контролирует, реагирует и очищает воздух автоматически, чтобы улучшить качество вашего воздуха в помещении. Philips Series 2000i обеспечивает профессиональное качество считывания и обеспечивает обратную связь о качестве воздуха в реальном времени с помощью цветного кольца и цифрового дисплея. Кроме того, приложение позволяет вам контролировать подключенный очиститель воздуха из любого места с помощью приложения.

Очиститель поставляется с тремя настройками автоматической очистки и пятью ручными режимами. Все, что вам нужно сделать, это выбрать нужный режим. Philips Series 2000i идеально подходит для гостиных, кухонь и офисов. Стоимость очистителя составляет 400 долларов.