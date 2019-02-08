Умный попутчик от NUA Robotics

Стартап из Израиля Nua Robotics, разработал умный чемодан, который будет сопровождать вас повсюду.

С помощью встроенной камеры, Bluetooth и приложения для смартфона новый интеллектуальный чемодан никогда не покинет своего владельца, по крайней мере, на плоских поверхностях.

Чтобы избежать кражи имеется противоугонная сигнализация для привлечения внимания к нежелательным манипуляциям, а также GPS, отслеживание веса, зарядная станция и аккумулятор, который проработает от 60 до 90 минут. NUA заявляет, что пока его нет на рынке, но надеется запустить в ближайшее время.