Умное устройство будет рекомендовать способы экономии энергии

Currant, стартап, посвященный созданию интеллектуальных домашних устройств, которые уменьшают потребление энергии, объявил о своем первом продукте, управляемом ИИ. Гаджет называется Currant Smart Outlet включает в себя лучшие функции как смарт-розетки, так и мониторинг энергии, а также дает представление о механизме обучения.

Устройство обнаруживает большой расход энергопотребления и советует как его уменьшить. Через приложение вы также можете удаленно контролировать каждую розетку, подключая ее к устройствам Amazon Alexa и Google Home, чтобы включить голосовое управление. Установка розетки очень проста, разместите ее на стене и подключитесь к приложению, которое доступно для устройств Android и iOS . Приложение автоматически начинает предоставлять информацию о потреблении энергии в режиме реального времени.

Клиенты могут сразу установить правила, связанные с выходом, чтобы включить и выключить питание в соответствии с их предпочтениями. В качестве альтернативы, они могут использовать Currant как обычную розетку в течение недели, и она будет предлагать индивидуальные рекомендации, основанные на типах используемого устройства и количестве потребляемой энергии. Currant Smart Outlet доступен на currant.com и на Amazon за 59,99 доллара США.