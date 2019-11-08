Умное зеркало для ванной комнаты от Xiaomi

Не каждый может похвастаться очень яркой ванной дома. Вот почему этот продукт может быть очень полезным. Xiaomi Smart Beauty Mirror Cabinet Set представляет собой умное зеркало оснащенное 252 светодиодами, встроенными в две вертикальные полосы, расположенные по краю стекла.

Они могут показаться слишком яркими и их можно легко отрегулировать для различной интенсивности. Фактически весь продукт можно контролировать с помощью приложения Mijia на вашем смартфоне.

Зеркало имеет минималистичный дизайн и оснащено особым нагревательным элементом, который предотвращает запотевание. Xiaomi Smart Beauty Mirror Cabinet Set можно приобрести от 2000 рублей.