Уникальный фильтр для морской воды

По словам исследователей, в день инновационное устройство способно производить 6-8 литров чистой воды на квадратный метр площади своей поверхности. Изобретение будет особенно полезно в местах, где нет стабильного доступа к электричеству. Ранее схожую методику опреснения с помощью солнечной энергии анонсировала команда учёных из США — технология на основе гидрогеля оказалось достаточно эффективной даже для очистки воды, взятой из Мёртвого моря.Ученые австралийского Университета Монаша использовали в качестве опреснителя диск из супер гидрофильной фильтровальной бумаги, покрытой углеродными нанотрубками. Для «транспортировки» солёной воды на испарительный диск используется хлопковая нить диаметром 1 миллиметр. При поглощении солнечного света диск испаряет воду, удерживая кристаллы соли на поверхности фильтра — в результате эффективность опреснителя достигает почти 100% без использования электрической энергии и механических деталей.По статистике, около 844 миллионов людей во всём мире сталкиваются с проблемой доступа к ценному ресурсу, а позволить себе сложную в постройке и дорогую систему очистки может не каждый населенный пункт. Австралийские учёные представили инновационный опреснитель, способный удалить до 100% соли из морской воды даже без подключения к электрической сети.