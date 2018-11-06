Universal Pictures собирается перезапустить “Шрека”

Компания Universal Pictures планирует перезапустить анимационный мультфильм “Шрек”. Для работы над ним студия пригласила режиссера Криса Меледандри, работавшего над “Гадкий я”.
Первый “Шрек” был выпущен в 2001 году. Сюжет картины развивался вокруг зеленого огра, который живет на болоте.
Компания уже прорабатывает сюжетные линии, которые привлекут новое поколение зрителей к картине и главной задачей Меледандри является перезапуск проекта, а не его сиквел.
Первый “Шрек” был выпущен в 2001 году. Сюжет картины развивался вокруг зеленого огра, который живет на болоте.