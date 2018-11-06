Universal Pictures собирается перезапустить “Шрека”

Компания Universal Pictures планирует перезапустить анимационный мультфильм “Шрек”. Для работы над ним студия пригласила режиссера Криса Меледандри, работавшего над “Гадкий я”.

Компания уже прорабатывает сюжетные линии, которые привлекут новое поколение зрителей к картине и главной задачей Меледандри является перезапуск проекта, а не его сиквел.Первый “Шрек” был выпущен в 2001 году. Сюжет картины развивался вокруг зеленого огра, который живет на болоте.