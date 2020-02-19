Универсальный датчик чистоты воздуха ClearGrass Air Monitor

Xiaomi ClearGrass Air Monitor это датчик чистоты воздуха, который оснастили цветным сенсорным IPS дисплеем с диагональю 3.1 дюйма и с разрешеинем 720х720 пикселей.

На дисплее отображается вся информация о воздухе, а также время и погода.

Xiaomi ClearGrass Air Monitor умеет измерять температуру, влажность, СО2 и наличие PM2.5-частиц. За производительность Xiaomi ClearGrass Air Monitor отвечает четырехъядерный процессор A7 с тактовой частотой 1.2 ГГц.

Датчик чистоты воздуха можно подключить к умному дому и управлять через приложение на смартфоне.

Xiaomi ClearGrass Air Monitor можно приобрести на AliExpress ценником в 115 долларов.