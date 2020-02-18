Универсальный пульт ДУ с поддержкой голосовых помощников Google и Amazon

Компания BroadLink представила универсальный пульт управления. Гаджет получил название BestCon RM4C Mini.

BestCon RM4C Mini может заменить любой пульт от любого устройства в доме.

Гаджет поддерживает голосовых помощников таких как: Google и Amazon. Кроме этого, он поддерживает сервис IFTTT, благодаря которому можно создавать сценарии.

Подключается BestCon RM4C Mini к умному дому по Wi-Fi, а управляет другими устройствами с помощью ИК-порта.

Универсальный пульт дистанционного управления можно приобрести на китайской площадке AliExpress за 15 долларов.