Управлять охраной автомобиля можно через умную колонку от Яндекс.Стация

Чтобы активировать голосовое управление необходимо сказать «Алиса, запусти навык StarLine» либо выбрать навык в каталоге на телефоне. Затем в мобильном приложении StarLine 2 или на сайте starline-online.ru нужно сгенерировать одноразовый пароль и ввести его в приложении Яндекс.
После подключения, вам сразу будут доступны функции помощника. Для запроса статуса или выполнения команды управления, скажите Алисе: "Попроси СтарЛайн запустить двигатель", "Спроси у СтарЛайн баланс" или "Скажи СтарЛайн открыть машину" и так далее.
Голосовое управление оборудованием StarLine доступно также на смартфонах, перед командой потребуется вручную запустить Алису.