Управлять охраной автомобиля можно через умную колонку от Яндекс.Стация

Управлять охранным оборудованием StarLine установленным в автомобиле теперь можно через умную колонку Яндекс.Стация с помощью голосового помощника Алиса. Пользователям доступен большой набор голосовых команд: постановка и снятие машины с охраны, запуск двигателя и автозапуск, открытие багажника, баланс SIM-карты, уровень топлива и многое другое.

Чтобы активировать голосовое управление необходимо сказать «Алиса, запусти навык StarLine» либо выбрать навык в каталоге на телефоне. Затем в мобильном приложении StarLine 2 или на сайте starline-online.ru нужно сгенерировать одноразовый пароль и ввести его в приложении Яндекс.

После подключения, вам сразу будут доступны функции помощника. Для запроса статуса или выполнения команды управления, скажите Алисе: "Попроси СтарЛайн запустить двигатель", "Спроси у СтарЛайн баланс" или "Скажи СтарЛайн открыть машину" и так далее.

Голосовое управление оборудованием StarLine доступно также на смартфонах, перед командой потребуется вручную запустить Алису.