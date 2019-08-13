Успейте на июльскую акцию «Кухонного Двора» - бесплатный вызов дизайнера при заказе кухни на дому!

2019-08-13, Автор - Ленар Хайруллин; [69]

Новый кухонный гарнитур – серьёзная и ответственная покупка. Как правило, кухня ставится на более долгий срок, чем другая мебель в квартире. Поэтому и подходить к её выбору следует с максимальным вниманием. Часто это сильно выматывает: поездка по салонам, замеры на дому, снова выезд в салон с попытками подобрать подходящий дизайн… Компания «Кухонный двор» предлагает отличный выход: вы можете получить весь спектр услуг в один день, заказав выезд дизайнера на дом!

Услуги дизайнера незаменимы при выборе крупногабаритной мебели для дома. Специалист подскажет, как учесть все технические нюансы и наиболее эффективно использовать особенности планировки, порекомендует, как грамотно и удобно расположить всю необходимую бытовую технику. Кроме того, дизайнер расскажет о характеристиках фасадов и особенностях ухода за ними. Если вы сомневаетесь в цветовом решении - вы также можете посоветоваться о нём с дизайнером и вместе с ним на компьютерной модели посмотреть различные варианты.

Кухонный двор отзывы покупателей

При заказе услуги «вызов дизайнера» от «Кухонного двора», к вам на дом, фактически, приедет салон кухонной мебели. Так, вы сможете посмотреть все актуальные каталоги мебели и техники, а также образцы материалов. Исходя из имеющейся планировки, особенностей квартиры и ваших пожеланий, профессиональные дизайнеры «Кухонного двора» на месте создадут 3D–модель вашей новой кухни. Также вы получите всю информацию о действующих на данный момент скидках и акциях. Заказ кухни можно также оформить на дому, что поможет сэкономить ваше время и силы, останется только с радостью ожидать «обновки»!

Дизайнеры «Кухонного двора» – профессионалы своего дела, которые умеют создавать стильные и функциональные проекты, учитывая все пожелания заказчика. Главный принцип специалистов компании: кухня должна быть не только красивой, но и удобной. И действительно, каждая кухня KD – уникальная и стильная, продуманная до мельчайшей детали. Основной акцент делается на стиль, аккуратность и изящество – вы можете быть уверены, что на вашей кухне не будет ничего лишнего, а все элементы, начиная от расположения плиты, до уровня ящиков и полок, будут подстроены под вас.

Услуга стоит 1000 рублей. Но до конца июля 2019 года действует акция – при оформлении заказа на дому, стоимость выезда дизайнера на дом возвращается клиенту. Успейте воспользоваться услугами профессионального дизайнера совершено бесплатно и получить кухню своей мечты от «Кухонного двора»!

Кухонный двор отзывы покупателей


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