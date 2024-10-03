Устранение засоров и прочистка канализации в Санкт-Петербурге

Любая канализация требует профессионального обслуживания. Необходимо выполнять периодические работы и вызывать специалистов, когда нужно оперативно устранить образовавшиеся отложения.

От заявки до прочистки канализации: этапы услуги

Со временем в канализации образуются отложения. Возникают засоры, которые значительно ухудшают работу системы и даже выводят ее из строя. Причины разные, от ошибок при расчете канализации до механических повреждений (наличие сколов и трещин на трубах). Поврежденные и изношенные уплотнители, неправильная глубина укладки – факторов много. Точные причины определяет специалист.

Что делать, если образовался засор?

Нужно обращаться к специалистам. На сайте https://prochistka.ru/ можно заказать услуги по прочистке канализации. Работы проводятся с разными системами и элементами, включая стояки, раковины и отводы, трубопровод, мойки, унитазы и др. Также специалисты работают с колодцами, дренажными системами и пр.

Алгоритм действий по прочистке канализации в Санкт-Петербурге:

Связываетесь с компанией, оформляете заказ (по телефону, либо отправкой заявки на сайте). Беседа с диспетчером (он перезвонит, уточнит необходимые вопросы, назначит дату). Прочистка (бригада выезжает к заказчику в обговоренное время и выполняет необходимые работы).

После выполненных мероприятий клиент оплачивает услуги.

Профилактика

Важно регулярно обслуживать канализационные системы и сантехнику. Необходимо купить специальные средства, например, для профилактики засоров в ванной и унитазе. Но если отложения уже скопились и нарушают работу системы, тогда следует вызывать бригаду. Это актуально для разных объектов, включая частные дома, рестораны, салоны, административные учреждения, промышленные предприятия и т.д.

Эффективные способы прочистки канализационных систем

Услуги прочистки канализации в Санкт-Петербурге можно заказывать в ООО «Прочистка-Ру». Это опытная и профессиональная компания, предлагающая широкий спектр работ, включая:

прочистку канализационной системы разными методами;

устранение засоров (раковины, унитазы, ванны);

диагностику (оценку состояния систем, в том числе с использованием видеооборудования).

Прочистка осуществляется с помощью разных технологий. Например, механический способ выполняется с применением специального агрегата, разрушающего плотные загрязнения (отложения) внутри труб. Это эффективный и вполне доступный метод. Очень эффективно показывается себя гидродинамическая прочистка канализационных систем, предусматривающая воздействие на отложения мощного напора воды.

Данный метод часто применяют для очистки канализации. Сильный напор воды устраняет даже сложные отложения. Технология деликатная, воздействие не деформирует стенки трубопровода.

За счет гидродинамической прочистки удается не только устранять жировые отложения и разные отходы, но и предупреждать образование отложений в будущем. То есть это отличная профилактика. Стоимость данной услуги тоже вполне доступна, тем более с учетом впечатляющей эффективности метода.

Можно использовать химическую прочистку. Воздействие на отложения осуществляется специальными средствами, которые растворяют загрязнения в трубопроводе, упрощая их вывод.

Сколько это стоит

Точная цена рассчитывается индивидуально. Итоговая стоимость зависит от удаленности объекта от местонахождения бригады (как далеко нужно ехать), состояния систем, уровня загрязнения, применяемой технологии прочистки, сроков. Если нужно выполнить работы, связывайтесь с диспетчером, который ответит на все вопросы и примет заказ.