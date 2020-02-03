Устройство Albicchiere для идеальной подачи вина

Диспенсер для вина Albicchiere создан для того, чтобы поддерживать постоянную рекомендованную температуру вина. Вино из бутылки следует перелить в специальную “умную сумку”, в которой, как заявляет производитель, вино сохраняется свежим в течение шести месяцев.

Далее система NFC раздаточного устройства автоматически распознает тип вина, устанавливая температуру подачи, предложенную винодельней. Тем не менее, пользователи также могут использовать приложение, чтобы вручную установить температуру в диапазоне от 4 до 20 ° C.

Albicchiere в настоящее время представлен на Kickstarter за 249 евро. Если кампания пройдет успешно планируемая розничная цена составляет $ 389.