Объём корзины для овощей составляет 10 литров. Устройство поставляется как в комплекте со смесителем, так и отдельно. Во время работы шесть встроенных ультразвуковых микровибраторов генерируют большое количество крошечных пузырьков, которые деликатно очищают продукты. С помощью сенсорной панели можно выбрать один из трёх режимов мойки, отличающихся интенсивностью очистки и расходом воды. Управлять Mensarjor Sink Washing Machine можно и с помощью приложения для смартфона. После окончания цикла мойки вода автоматически сливается.Устройство Mensarjor Sink Washing Machine — это полноценная «стиральная машина» для овощей и фруктов, которые необходимо чистить перед приготовлением. Она использует ультразвуковую технологию очистки от грязи — по заверению производителя, при обработке удаляются даже пестициды и химикаты.Стоимость новинки составит 360 долларов.