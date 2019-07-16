Ужасающий «Doom: Аннигиляция» получил дату релиза

Как бы геймеры не критиковали «Doom: Аннигиляция», но производство фильма продолжается, и создатели даже определились с датой релиза.

На Amazon уже появился предзаказ на Blu-ray диск с фильмом, который выйдет 1 октября. Страница товара также обзавелась кратким описанием сюжета:

За сюжет отвечает Тони Джильо, который написал «Хаос»,«Смертельную гонку» и «Спецназ: В осаде». В ролях «Doom: Аннигиляция» «засветились» Эми Мэнсон из «Однажды в сказке», Доминик Мафэм из «Офелии», Люк Аллен-Гейл из «Первого мстителя» и Нина Бергман. Первый трейлер «Doom: Аннигиляция».