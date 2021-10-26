Узнайте о дизайне роботов с NVIDIA Isaac GEMs для ROS

NVIDIA сегодня выпустила подробные ресурсы о проектировании роботов, позволяющие узнать, как создавать новые роботизированные творения с помощью NVIDIA Isaac GEM для операционной системы роботов ( ROS ). Если вы не знакомы с NVIDIA Isaac GEMs для ROS, он предоставляет разработчикам набор пакетов с ускорением на GPU для создания приложений ROS2. « Повышение производительности обработки изображений и моделей восприятия на основе DNN », - объясняет NVIDIA. Пакеты ROS2 созданы на основе ROS2 Foxy, первой версии Long Stable Release (LTS), вышедшей из сообщества робототехники. Раффаэлло Бонги из NVIDIA объясняет больше о том, как их можно использовать при проектировании роботов, в официальном блоге разработчиков NVIDIA.

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Willow Garage разработала операционную систему для роботов (ROS) в 2007 году. Передача в 2012 году новому фонду Open Robotics была произведена для поддержки развития инфраструктуры. Сначала эта структура использовалась в основном сообществом исследователей робототехники. Со временем он приобрел популярность среди более широкого сообщества разработчиков, включая производителей и компании робототехники. В 2015 году сообщество ROS заметило слабость производственной версии, заключающуюся в отсутствии безопасности поддержки одного робота (roscore), медленной поддержке в реальном времени и других основных проблемах. В этот момент сообщество начало закладывать фундамент второго поколения ROS, перепроектировав его для исследовательского сообщества и компаний, уделяя особое внимание безопасности, внутренней связи и надежности. ROS2 становится новым дистрибутивом робототехники после официального последнего выпуска ROS (Noetic), и поддержка сообщества растет после первого выпуска LTS.
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