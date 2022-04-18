В Linux 5.19 добавлена ​​поддержка графического драйвера Intel Raptor Lake-P

Недавно ядро ​​Linux 5.19 получило дополнение к различной поддержке операционной системы с открытым исходным кодом. Одним из таких дополнений была поддержка графического драйвера Raptor Lake-S в разделе PCI ID ядра. Теперь поддержка Raptor Lake-P добавлена ​​и в версию 5.19. Подобно серии Intel Alder Lake-P и предыдущим моделям, серия Raptor Lake-P следующего поколения будет доступна для легких высокопроизводительных ноутбуков. Первоначальный код поддержки был отправлен в ядро ​​Linux 5.19, добавив идентификаторы устройств PCI в графический драйвер i915.

С новейшей поддержкой, добавленной в ядро ​​​​Linux 5.19, разработчики включили около 24 новых строк кода для активации поддержки Raptor Lake-P. Несколько месяцев назад была замечена идентичная партия кодов драйверов для активации Alder Lake-P. Сюда входят идентификаторы PCI Raptor Lake-P 0xA720, 0xA721, 0xA7A0, 0xA7A1, 0xA7A8 и 0xA7A9. Эти идентификаторы не отражают различные параметры настройки для Raptor Lake-P, но позволяют использовать их с будущими вариантами и инженерными образцами, которые могут использоваться или не использоваться в действительности.

Ожидается, что следующее поколение процессоров Intel под кодовым названием Raptor Lake будет предлагать 24 ядра с 32 потоками и более высокий IPC P-Core. Процессоры Raptor Lake 13-го поколения основаны на 10-нм технологических узлах ESF и будут поддерживать текущие материнские платы LGA 1700. Новый чипсет будет предлагать двухканальную поддержку памяти DDR5-5600, 20 линий PCIe Gen 5, расширенные возможности разгона и уровень TDP PL1 125 Вт.