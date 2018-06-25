В Праге представлена система управления зданиями PERENIO

2018-06-25, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Perenio PEACG01; [149]
В Праге представили технологическую компанию Perenio IoT spol.s.r.o., которая в составе одного из крупнейших в Европе дистрибуторов IT-продуктов ASBIS Group будет отвечать за разработку и производство систем управления зданиями с помощью Интернета вещей (IoT). Представители Perenio объявили о выходе на белорусский, российский и украинский рынки, а также заявили о подготовке к организации продаж в странах ЕС.

«В этих странах рынок систем по управлению зданиями находится на этапе формирования основных трендов и игроков. Мы видим к нему большой интерес как со стороны потребителей, так и партнеров, поэтому определили Беларусь, Россию и Украину приоритетными рынками для развития. Вся наша продукция разрабатывается и производится с учетом требований законодательства Европейского союза, но организация продаж здесь занимает несколько больше времени. Сейчас ведем активную работу в этом направлении, и в скором будущем решения от Perenio будут доступны для жителей ЕС», - говорит Сергей Костевич, директор по развитию бизнеса Perenio.

Инженеры Perenio представили собственное программное решение с локализованным ПО для каждой из стран, беспроводными устройствами с поддержкой стандарта ZigBee и интуитивно понятным мобильным приложением для Android и iOS.

«Сейчас мы сфокусировались на следующих направлениях: безопасность и контроль доступа (беспроводные датчики движения, датчики открытия дверей и окон), облачное видеонаблюдение (поворотная и стационарная камеры), сохранность имущества и минимизация рисков (беспроводные датчики дыма и датчики протечки). Также, наши инженеры уже разрабатывают более комплексные решения на инфраструктурном уровне, в частности для бизнеса, ЖКХ и других секторов экономики», - сказал Вячеслав Ариканов, технический директор Perenio.

В этом году планируется дополнить линейку еще несколькими продуктами. Появятся умная розетка, уличная и автономная камеры, умный клапан для перекрытия воды и газа, а также центр управления с поддержкой LTE и аккумулятором, что позволит подключать систему к охранным компаниям. В долгосрочной перспективе представители Perenio планируют войти в ТОП-3 производителей в каждой стране присутствия бренда и дополнять платформу такими технологиями как искусственный интеллект, машинное обучение, распознавание лиц и обработка больших данных.

Компактная Full HD WiFi камера Perenio PEIFC01

  • Совместимость: Android, iOS
  • Технология связи: Wi-F
  • Рабочая частота: 2,4 ГГц
  • Угол обзора по горизонтали/вертикали: 90°/52°
  • Удаленный поворот и наклон: Нет
  • Матрица: 1/2,7" GC2033 CMOS, 1080P, 2 МП
  • Фокусное расстояние: 3,6 мм
  • Разрешение видео:1920х1080 (Full HD), 1280х720 (HD), 640x480 (VGA)
  • Частота кадров до 30 кадр/сек (74,25 Гц)
  • Запись видео: 5 секунд до срабатывания сигнала тревоги и до 30 секунд после
  • Поддержка SD-карт: слот для карты MicroSD (до 64 Гб)
    • Микрофон: Встроенный
  • Динамик: Встроенный
  • ИК-фильтр: Встроенный
  • Разъем RJ-45: Нет
  • Работа в ночном режиме: 8 ИК светодиодов, видимость – до 10 м
  • Цвет: Белый
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Защита данных: Соответствие требованиям регламента GDPR
  • Размер: 70x70x120 мм
  • Вес нетто: 102 г
  • Питание: 5 В / 1,0 A
    • Потребляемая мощность: 5 Вт
  • Рабочая температура: от 0°C до +55°C
  • Рабочая влажность: от 20% до 85% (без образования конденсата)
  • Гарантийный срок: 12 мес.
  • Дополнительные функции: запись видео в режиме реального времени, режим охраны, создание пользовательский сценариев, push-уведомления и сигнал тревоги, обнаружение движения, режим ночного видения.

Поворотная Full HD WiFi камера с датчиком движения Perenio PEIRC01

  • Совместимость: Android, iOS
  • Технология связи: Wi-Fi, Ethernet
  • Угол обзора по горизонтали/вертикали: 90°/47°
  • Удаленный поворот и наклон: 350/120°
  • Матрица: 1/2,7" GC2033 CMOS, 1080P, 2 МП
  • Фокусное расстояние: 3,6 мм
  • Разрешение видео:1920х1080 (Full HD), 1280х720 (HD), 640x480 (VGA)
  • Частота кадров: до 30 кадр/сек (74,25 Гц)
  • Запись видео: 5 секунд до срабатывания сигнала тревоги и до 30 секунд после
  • Микрофон: Встроенный
  • Динамик: Встроенный
  • ИК-фильтр: Встроенный
  • Разъем RJ-45: Да
  • Работа в ночном режиме: 11 ИК светодиодов, видимость – до 15 м
  • Установка: На горизонтальную или вертикальную поверхность (имеются крепежные отверстия)
  • Цвет: Белый
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Защита данных: Соответствие требованиям регламента GDPR
  • PIR-датчик: угол обнаружения - 90°, дальность обнаружения – 7м.
  • Размер: 90x112x112 мм
  • Вес нетто: 278 г
  • Питание: 5 В / 2,0 A
  • Потребляемая мощность: 5 Вт
  • Рабочая температура: от 0°C до +55°C
  • Рабочая влажность: от 20% до 85% (без образования конденсата)
  • Гарантийный срок: 12 мес.
  • Дополнительные функции: запись видео в режиме реального времени, режим охраны, создание пользовательский сценариев, push-уведомления и сигнал тревоги, обнаружение движения, режим ночного видения, PIR-технология обнаружения движения, возможность воспроизведения звука через внешнее аудиоустройство.

Беспроводной датчик дыма Perenio PECSS01

  • Технология связи: ZigBee ZHA 1.2
  • Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)
  • Тип оповещения: Сирена, Световая индикация
  • Уровень звук. сигнала: До 85 дБ (на расстоянии 3 м)
  • Автономная работа: Да
  • Для установки внутри помещения На ровную поверхность (дюбели, лента 3М)
  • Цвет: Белый
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Размер: 60x60x49,2 мм
  • Вес нетто: 49,7 г
  • Модель батареи: Батарейка (CR123A) (1500 мА·ч, 3 В) 1шт.
  • Продолжительность работы от одной батарейки: 1,5 лет
  • Рабочая температура: от -10°C до +50°C
  • Рабочая влажность: до 95% (без образования конденсата)
  • Гарантийный срок: 24 мес.

Беспроводной датчик протечки Perenio PECLS01

  • Технология связи: ZigBee ZHA 1.2
  • Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)
  • Срабатывание датчика: Уровень жидкости: 1,5 мм (высота)
  • Тип оповещения: Сирена
  • Уровень звук. сигнала: 65 дБ
  • Автономная работа: Да
  • Для установки внутри помещения На горизонтальную поверхность
  • Цвет: Белый
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Размер: 60x60x21 мм
  • Вес нетто: 32 г
  • Модель батареи: Батарейка (CR123A) (1300 мА·ч, 3 В) 1шт.
  • Продолжительность работы от одной батарейки: 8 мес.
  • Рабочая температура: от 0°C до +50°C
  • Рабочая влажность: от 20% до 90% (без образования конденсата)
  • Степень защиты корпуса: IP67
  • Гарантийный срок: 24 мес.

Беспроводной датчик открытия Perenio PECWS01

  • Технология связи: ZigBee ZHA 1.2
  • Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)
  • Расстояние между датчиком и магнитом (срабатывание), не менее: 25±5 мм
  • Кнопка сброса: На боковой панели датчика
  • Автономная работа: Нет
  • Для установки внутри помещения: Край дверного/оконного проема (лента 3М)
  • Цвет: Белый
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Размер: 45x30x19 мм
  • Размер магнита: 45x15x19 мм
  • Вес нетто: 24,2 г
  • Модель батареи: CR2032 (125 мА·ч, 3 В) 1шт.
  • Продолжительность работы от одной батарейки: 2 лет
  • Рабочая температура: от 0°C до +45°C
  • Рабочая влажность: от 10% до 85% (без образования конденсата)
  • Гарантийный срок: 24 мес.

Беспроводной датчик движения Perenio PECMS01

  • Технология связи: ZigBee ZHA 1.2
  • Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)
  • Технология обнаружения: PIR (пассивный ИК-сенсор)
  • Светочувствительность: Не менее 20 люкс
  • Угол обнаружения: 110º±10º
  • Дальность обнаружения: 6 м
  • Автономная работа: Нет
  • Установка: На горизонтальную поверхность/На ровную вертикальную поверхность
  • Высота установки: 2,0-2,6 м (рекомендуемая)
  • Цвет: Белый
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Размер: 84.4x63.4x26,3 мм
  • Вес нетто: 31,9 г
  • Модель батареи: CR2450 (600 мА·ч, 3 В) 1шт.
  • Продолжительность работы от одной батарейки: 2 лет
  • Рабочая температура: от 0°C до +45°C
  • Рабочая влажность: до 85% (без образования конденсата)
  • Гарантийный срок: 24 мес.

Центр управления системой Perenio PEACG01

  • Совместимость: Android, iOS
  • Зона покрытия: 40 м
  • Подключаемые устройства: 100
  • Подключение к сети Интернет: Wi-Fi, Ethernet
  • Стандарт связи: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), ZigBee HA 1.2 (IEEE 802.15.4), Ethernet (10/100Mbps RJ-45)
  • Установка: Для установки внутри помещения на горизонтальную поверхность
  • Материал: Поликарбонат
  • Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR
  • Защита данных: Соответствие требованиям регламента GDPR
  • Размер: 110x110x31 мм
  • Вес нетто:123,7 г
  • Рабочая температура: от 0°C до +40°C
  • Рабочая влажность: от 5% до 85% относительной влажности
  • Технические характеристики: 5В/0.7А
  • Степень защиты: IP21
  • Потребляемая мощность: 3,5 Вт
  • Макс. Мощность: 5 Вт
  • Гарантийный срок: 24 мес.

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