В Праге представлена система управления зданиями PERENIO

В Праге представили технологическую компанию Perenio IoT spol.s.r.o., которая в составе одного из крупнейших в Европе дистрибуторов IT-продуктов ASBIS Group будет отвечать за разработку и производство систем управления зданиями с помощью Интернета вещей (IoT). Представители Perenio объявили о выходе на белорусский, российский и украинский рынки, а также заявили о подготовке к организации продаж в странах ЕС.

«В этих странах рынок систем по управлению зданиями находится на этапе формирования основных трендов и игроков. Мы видим к нему большой интерес как со стороны потребителей, так и партнеров, поэтому определили Беларусь, Россию и Украину приоритетными рынками для развития. Вся наша продукция разрабатывается и производится с учетом требований законодательства Европейского союза, но организация продаж здесь занимает несколько больше времени. Сейчас ведем активную работу в этом направлении, и в скором будущем решения от Perenio будут доступны для жителей ЕС», - говорит Сергей Костевич, директор по развитию бизнеса Perenio.

Инженеры Perenio представили собственное программное решение с локализованным ПО для каждой из стран, беспроводными устройствами с поддержкой стандарта ZigBee и интуитивно понятным мобильным приложением для Android и iOS.

«Сейчас мы сфокусировались на следующих направлениях: безопасность и контроль доступа (беспроводные датчики движения, датчики открытия дверей и окон), облачное видеонаблюдение (поворотная и стационарная камеры), сохранность имущества и минимизация рисков (беспроводные датчики дыма и датчики протечки). Также, наши инженеры уже разрабатывают более комплексные решения на инфраструктурном уровне, в частности для бизнеса, ЖКХ и других секторов экономики», - сказал Вячеслав Ариканов, технический директор Perenio.

В этом году планируется дополнить линейку еще несколькими продуктами. Появятся умная розетка, уличная и автономная камеры, умный клапан для перекрытия воды и газа, а также центр управления с поддержкой LTE и аккумулятором, что позволит подключать систему к охранным компаниям. В долгосрочной перспективе представители Perenio планируют войти в ТОП-3 производителей в каждой стране присутствия бренда и дополнять платформу такими технологиями как искусственный интеллект, машинное обучение, распознавание лиц и обработка больших данных.

Компактная Full HD WiFi камера Perenio PEIFC01

Совместимость: Android, iOS

Технология связи: Wi-F

Рабочая частота: 2,4 ГГц

Угол обзора по горизонтали/вертикали: 90°/52°

Удаленный поворот и наклон: Нет

Матрица: 1/2,7" GC2033 CMOS, 1080P, 2 МП

Фокусное расстояние: 3,6 мм

Разрешение видео:1920х1080 (Full HD), 1280х720 (HD), 640x480 (VGA)

Частота кадров до 30 кадр/сек (74,25 Гц)

Запись видео: 5 секунд до срабатывания сигнала тревоги и до 30 секунд после

Поддержка SD-карт: слот для карты MicroSD (до 64 Гб)

Микрофон: Встроенный Динамик: Встроенный

ИК-фильтр: Встроенный

Разъем RJ-45: Нет

Работа в ночном режиме: 8 ИК светодиодов, видимость – до 10 м

Цвет: Белый

Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR

Защита данных: Соответствие требованиям регламента GDPR

Размер: 70x70x120 мм

Вес нетто: 102 г

Питание: 5 В / 1,0 A

Потребляемая мощность: 5 Вт Рабочая температура: от 0°C до +55°C

Рабочая влажность: от 20% до 85% (без образования конденсата)

Гарантийный срок: 12 мес.

Дополнительные функции: запись видео в режиме реального времени, режим охраны, создание пользовательский сценариев, push-уведомления и сигнал тревоги, обнаружение движения, режим ночного видения.

Поворотная Full HD WiFi камера с датчиком движения Perenio PEIRC01

Совместимость: Android, iOS

Технология связи: Wi-Fi, Ethernet

Угол обзора по горизонтали/вертикали: 90°/47°

Удаленный поворот и наклон: 350/120°

Матрица: 1/2,7" GC2033 CMOS, 1080P, 2 МП

Фокусное расстояние: 3,6 мм

Разрешение видео:1920х1080 (Full HD), 1280х720 (HD), 640x480 (VGA)

Частота кадров: до 30 кадр/сек (74,25 Гц)

Запись видео: 5 секунд до срабатывания сигнала тревоги и до 30 секунд после

Микрофон: Встроенный

Динамик: Встроенный

ИК-фильтр: Встроенный

Разъем RJ-45: Да

Работа в ночном режиме: 11 ИК светодиодов, видимость – до 15 м

Установка: На горизонтальную или вертикальную поверхность (имеются крепежные отверстия)

Цвет: Белый

Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR

Защита данных: Соответствие требованиям регламента GDPR

PIR-датчик: угол обнаружения - 90°, дальность обнаружения – 7м.

Размер: 90x112x112 мм

Вес нетто: 278 г

Питание: 5 В / 2,0 A

Потребляемая мощность: 5 Вт

Рабочая температура: от 0°C до +55°C

Рабочая влажность: от 20% до 85% (без образования конденсата)

Гарантийный срок: 12 мес.

Дополнительные функции: запись видео в режиме реального времени, режим охраны, создание пользовательский сценариев, push-уведомления и сигнал тревоги, обнаружение движения, режим ночного видения, PIR-технология обнаружения движения, возможность воспроизведения звука через внешнее аудиоустройство.

Беспроводной датчик дыма Perenio PECSS01

Технология связи: ZigBee ZHA 1.2

Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)

Тип оповещения: Сирена, Световая индикация

Уровень звук. сигнала: До 85 дБ (на расстоянии 3 м)

Автономная работа: Да

Для установки внутри помещения На ровную поверхность (дюбели, лента 3М)

Цвет: Белый

Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR

Размер: 60x60x49,2 мм

Вес нетто: 49,7 г

Модель батареи: Батарейка (CR123A) (1500 мА·ч, 3 В) 1шт.

Продолжительность работы от одной батарейки: 1,5 лет

Рабочая температура: от -10°C до +50°C

Рабочая влажность: до 95% (без образования конденсата)

Гарантийный срок: 24 мес.

Беспроводной датчик протечки Perenio PECLS01

Технология связи: ZigBee ZHA 1.2

Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)

Срабатывание датчика: Уровень жидкости: 1,5 мм (высота)

Тип оповещения: Сирена

Уровень звук. сигнала: 65 дБ

Автономная работа: Да

Для установки внутри помещения На горизонтальную поверхность

Цвет: Белый

Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR

Размер: 60x60x21 мм

Вес нетто: 32 г

Модель батареи: Батарейка (CR123A) (1300 мА·ч, 3 В) 1шт.

Продолжительность работы от одной батарейки: 8 мес.

Рабочая температура: от 0°C до +50°C

Рабочая влажность: от 20% до 90% (без образования конденсата)

Степень защиты корпуса: IP67

Гарантийный срок: 24 мес.

Беспроводной датчик открытия Perenio PECWS01

Технология связи: ZigBee ZHA 1.2

Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)

Расстояние между датчиком и магнитом (срабатывание), не менее: 25±5 мм

Кнопка сброса: На боковой панели датчика

Автономная работа: Нет

Для установки внутри помещения: Край дверного/оконного проема (лента 3М)

Цвет: Белый

Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR

Размер: 45x30x19 мм

Размер магнита: 45x15x19 мм

Вес нетто: 24,2 г

Модель батареи: CR2032 (125 мА·ч, 3 В) 1шт.

Продолжительность работы от одной батарейки: 2 лет

Рабочая температура: от 0°C до +45°C

Рабочая влажность: от 10% до 85% (без образования конденсата)

Гарантийный срок: 24 мес.

Беспроводной датчик движения Perenio PECMS01

Технология связи: ZigBee ZHA 1.2

Радиус подключения: до 40 м (на открытых участках)

Технология обнаружения: PIR (пассивный ИК-сенсор)

Светочувствительность: Не менее 20 люкс

Угол обнаружения: 110º±10º

Дальность обнаружения: 6 м

Автономная работа: Нет

Установка: На горизонтальную поверхность/На ровную вертикальную поверхность

Высота установки: 2,0-2,6 м (рекомендуемая)

Цвет: Белый

Сертификаты: CE, EAC, RoHS, UA.TR

Размер: 84.4x63.4x26,3 мм

Вес нетто: 31,9 г

Модель батареи: CR2450 (600 мА·ч, 3 В) 1шт.

Продолжительность работы от одной батарейки: 2 лет

Рабочая температура: от 0°C до +45°C

Рабочая влажность: до 85% (без образования конденсата)

Гарантийный срок: 24 мес.

Центр управления системой Perenio PEACG01