В России стали доступны кондиционеры Dreame E-Wind25 и E-Wind30

Dreame объявил о старте продаж в России первых кондиционеров бренда — E-Wind25 и E-Wind30. Новинки выделяются технологиями объемного воздушного потока, очистки воздуха, интеллектуальным управлением и поддержкой стабильного обогрева при температуре до –20 °C. Линейки представлены в версиях 9K, 12K и 18K для помещений разной площади. В новых E-Wind25 и E-Wind30 Dreame делает акцент не только на охлаждении и обогреве помещения, но и на более комфортном распределении воздушного потока, интеллектуальном управлении и поддержании более чистого воздуха в доме.

Линейка E-Wind25 ориентирована на домашнее использование и сочетает энергоэффективность, тихую работу и базовый интеллектуальный климат-контроль. E-Wind30 предлагает более высокую производительность, усиленный воздушный поток и более премиальный пользовательский опыт для просторных помещений и пользователей, чувствительных к качеству микроклимата.