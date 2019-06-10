В Steam появятся мобильные игры

BlueStacks анонсировала набор инструментов для разработчиков, которые упростят портирование мобильных игр на PC.

Благодаря BlueStacks Inside, издателям и создателям игры для Android и iOS не придется формировать отдельную команду для переноса игры на большие платформы. От разработчиков требует только встроить набор инструментов в саму игру, а дальше бежать публиковать проект в Steam или оставить это дело компании BlueStacks.

BlueStacks Inside открывает разработчикам доступ к сообществам, кураторам, коллекциям и специальным акциям, а внутриигровые платежи будут проходить через кошелек Steam. В свою очередь разработчики платят стандартную комиссию Valve, а также процент за интеграцию инструментов, но уже компании BlueStacks.

Геймерам же достаточно купить игру, и запускать ее через лаунчер Steam, как они это делают с проектами, изначально предназначенными для PC.

BlueStacks Inside успели протестировать Fabled Game Studio, создатели Pirates Outlaws, которая уже вышла на Android и iOS, а теперь готовится к релизу в Steam. Пока что BlueStacks Inside находится в стадии «мягкого запуска», и дату релиза создатели не объявили. В то же время в компании отметили, что набор инструментов поможет с переносом игры не только в Steam, но и на другие площадки, вроде Dicord.