В WhatsApp введут функцию исчезающих сообщений через 90 дней

Еще в ноябре 2020 года WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям отправлять сообщения, которые исчезают через 7 дней. Теперь похоже, что компания работает над аналогичным обновлением, в котором сообщения будут исчезать через 90 дней. Стоит напомнить, что ранее разработчики софта говорили о том, что в их приложении появится функция, позволяющая удалять сообщение сразу после того, как оно было прочитано. Точно так же его последняя бета-версия предоставляет функцию исчезновения сообщений в течение 90 дней — на данный момент это бета-версия сборки 2.21.17.16, доступная для Android. Другими словами, до появления этой функции в действующей версии приложения еще далеко. В новом отчете WaBetaInfo также представлены снимки экрана, демонстрирующие новое меню, которое позволяет пользователям настраивать свои «исчезающие сообщения».

Это меню предлагает варианты в диапазоне от 90 дней, 7 дней, 24 часа или просто полное отключение функции. Соответственно, у пользователя будет возможность выбирать тот вариант, которые ему наиболее удобен, отправляя сообщения так, как необходимо — навсегда или с лимитом по дням. К сожалению, неясно, когда эта функция может быть развернута для действующей сборки WhatsApp, поскольку известно, что компания тестирует функции за много недель или даже месяцев до того, как она наконец будет выпущена для более широкой пользовательской базы. Впрочем, это не такая уж и полезная функция на самом деле.