В ближайшее время Roku может добавить поддержку AirPlay 2

2019-03-12, Автор - Ganibal; Продукт - Apple TV; [69]
Apple хочет, чтобы как можно больше людей имели доступ к своему предстоящему сервису потокового видео - даже если у них нет Apple TV.

Совместимость с AirPlay 2 и iTunes совместима с рядом производителей, поэтому они могут легко просматривать оригинальные шоу и фильмы Apple на больших экранах. Теперь Apple близка к заключению соглашения с компанией Roku о поддержке AirPlay 2. Если обе стороны придут к соглашению, совместимость AirPlay 2, скорее всего, появится на устройствах Roku через обновление программного обеспечения, но пока не ясно, какие модели будут его поддерживать. Похоже, что смарт-телевизоры Roku, такие как TCL и RCA, также поддерживают AirPlay 2. Поскольку Apple готовится объявить о своем сервисе потокового видео, мы можем вскоре получить официальное подтверждение сделки с Roku.

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