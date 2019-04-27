В китайских кинотеатрах перед сеансом «Мстителей» показали фотографии должников

2019-04-27, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Кино; [63]
В китайском округе Лишуй провинции Чжэцзян вместо рекламы перед сеансом фильма «Мстители: Финал» начали показывать ролик с фотографиями должников и результатами невыплаты долгов.

Эта практика в Китае продолжается уже год и обычно выбирают самые популярные фильмы. «Мстители» как раз к таким относятся, к тому же, их показывают в большинстве кинотеатров. Суд утверждает, что за прошедший год около 80 должников заплатили, увидев свои фотографии и имена на экране в кинотеатре или на рекламных щитах. Правоохранительные органы в Китае всё чаще используют этот метод, чтобы убедить граждан соблюдать закон.

Комментарии:
В Google появилась перчатка Таноса: один...
В Google появилась перчатка Таноса: одинПоисковик Google тоже попал под действие «мстителемании» и в честь выхода фильма «Мстители: Финал» предла...
Предварительный обзор Acer DM431Kbmiiipx...
Предварительный обзор Acer DM431KbmiiipxВ последнее время на рынок вышло очень много игровых мониторов, которые создавались специально для заядлы...
Imperial распустила состав по CS:GO...
Imperial распустила состав по CS:GOОрганизация Imperial e-Sports рассталась с составом по CS:GO. Об этом она объявила в Twitter. ...
Alliance подписала состав по Call of Dut...
Alliance подписала состав по Call of DutШведская организация Alliance сообщила об открытии подразделения по Call of Duty. ...
IEM Season XIV Chicago по CS:GO пройдет ...
IEM Season XIV Chicago по CS:GO пройдет ESL анонсировала даты и детали проведения Intel Extreme Masters Season XIV — Chicago по CS:GO. ...
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Fr...
Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 FrКомпании Xiaomi объявила о том, что новая версия геймерского смартфона Black Shark 2 появится в продаже 2...
Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной...
Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальнойРанее сегодня в сети появились рендеры смартфона Huawei P Smart Z, главной особенностью которого станет в...
Gambit Esports заменит Virtus.pro на ESL...
Gambit Esports заменит Virtus.pro на ESLGambit Esports сыграет вместо Virtus.pro на ESL One Birmingham 2019 по Dota 2. Об этом организаторы т...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Vizant Elect HD. Недорогой видеорегистратор видеорегистратор зеркалоОбзор Vizant Elect HD. Недорогой видеорегистратор видеорегистратор зеркало
Обзор SVEN SPS-710. Акустика формата 2.0 с беспроводным и проводным подключениемОбзор SVEN SPS-710. Акустика формата 2.0 с беспроводным и проводным подключением
Обзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышкаОбзор Trust Evo Advanced Wireless. Профессиональная беспроводная мышка
Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с Обзор Thermaltake Level 20 RGB USB Titanium (KB-LVT-SSSRRU-01). Клавиатура с
Сравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальностьСравнительный обзор наушников Black Star Click N Play от Тимати и простейших CaseGuru CGPods: реклама и реальность
Предварительный обзор Acer DM431Kbmiiipx...
Предварительный обзор Acer DM431KbmiiipxВ последнее время на рынок вышло очень много игровых мониторов, которые создавались специально для заядлы...
HP представила 65-дюймовый монитор за 29...
HP представила 65-дюймовый монитор за 29Индустрия игр не стоит на месте и пользователи хотят иметь все более продвинутые устройства. 24 апреля в ...
Canon привезла новые продукты в Россию. ...
Canon привезла новые продукты в Россию. 22 апреля в Москве прошла презентация весенней коллекции Canon, в рамках которой были показаны все новые ...
Предварительный обзор Realme C2. Лучший ...
Предварительный обзор Realme C2. Лучший Большинство современных бюджетных смартфонов выглядят довольно страшно и грустно — крупные компании стара...
Обзор INTERPOINT. Очень странная игра...
Обзор INTERPOINT. Очень странная играСегодня мы поговорим об игре, которая являет собой весьма странную комбинацию sci-fi, хоррора и головолом...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. Стил...
Предварительный обзор Realme 3 Pro. СтилМы привыкли к тому, что производительный смартфон, да еще и от известной компании, стоит довольно больших...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. Стр...
Обзор Sigma Theory: Global Cold War. СтрНа сегодняшний день очень мало появляется интересных игр. Это связано с тем, что придумать нечто удивител...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. ...
Предварительный обзор HP Chromebook 15. Современный рынок ноутбуков далеко не всем нравится. Если вы геймер, то у вас просто масса вариантов за 2...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать вр...
Обзор Mortal Kombat 11. Готовы ломать врУ фанатов файтингов вчера был настоящий праздник — новая часть легендарной серии Mortal Kombat вышла в св...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A60Стоит признаться — длительное время мы сами подшучивали над любым бюджетным смартфоном компании Samsung, ...
Обзор Save Koch. Очень атмосферно...
Обзор Save Koch. Очень атмосферноСегодня мы поговорим об игре Save Koch, которая основана на весьма необычном сеттинге и рассказывает нам ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный ...
Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный 11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический сим...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor