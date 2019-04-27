В китайских кинотеатрах перед сеансом «Мстителей» показали фотографии должников

В китайском округе Лишуй провинции Чжэцзян вместо рекламы перед сеансом фильма «Мстители: Финал» начали показывать ролик с фотографиями должников и результатами невыплаты долгов.

Эта практика в Китае продолжается уже год и обычно выбирают самые популярные фильмы. «Мстители» как раз к таким относятся, к тому же, их показывают в большинстве кинотеатров. Суд утверждает, что за прошедший год около 80 должников заплатили, увидев свои фотографии и имена на экране в кинотеатре или на рекламных щитах. Правоохранительные органы в Китае всё чаще используют этот метод, чтобы убедить граждан соблюдать закон.