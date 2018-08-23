В продажу выходит третья цветовая модификация Xiaomi Mi Mix 3 — синяя

В скором времени в продажу поступит третья цветовая модификация Mi Mix 3 от компании Xiaomi — синяя. Разрешение дисплея составляет 2960 на 1440 пикселей. За производительность устройства Xiaomi Mi Mix 3 отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 636 и 4 Гбайт ОЗУ. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера, сзади — двойная камера на основе сенсоров с 12 и 5 млн пикселей. Емкость аккумулятора у аппарата равна 5500 мА.ч. Предусмотрены модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5. Стоимость новинки составляет от 150 долларов.