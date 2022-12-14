В сеть слили рендеры Vivo S16 Pro

Если вспомнить смартфоны десятилетней давности, то вы заметите, что они довольно сильно отличались друг от друга — различными дизайнерскими решениями, расположением камер, фронтальной панелью и прочими элементами. Сейчас все гаджеты более или менее похожи друг на друга, так что если пользователь не очень хорошо разбирается в смартфонах, то он легко спутает флагманы двух совершенно разных компаний. Например, взгляните на рендеры слитого в сеть Vivo S16 Pro — устройство, которое должно выйти в свет в обозримом будущем, на самом деле выглядит точно так же, как и многие другие гаджеты этого года. Просто потому, что у дизайнеров нет пространства для манёвров и демонстрации своего видения того, как можно выделить устройство на фоне остальных.

Например, на фронтальной стороне устройства нет места для дизайна — здесь просто расположен дисплей с минимальными рамками вокруг. При всём желании дизайнеры не могут никак выделить фронтальную сторону в сравнении с конкурентами. На тыльной же стороне устройства единственным дизайнерским изыском можно назвать систему камер, но и она выглядит скорее странно, чем привлекательно. Камеры расположены на огромной панели, которая выступает за пределы корпуса, но на самом деле такую большую панель можно было и не использовать — видно же, что камеры легко поместились бы на гораздо меньшей площадке. Представьте, как это будет выглядеть в чехле, когда огромная панель будет проступать в отверстии аксессуара.