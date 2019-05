В сеть утекли скриншоты iOS 13

Как и предполагалось ранее, в iOS 13 наконец-то добавят Dark Mode. Судя по внешнему виду приложения «Музыка», он получит настоящий чёрный цвет, который отлично смотрится на OLED-дисплеях. Тёмный режим можно будет включить в настройках или в центре управления.

Следующим немаловажным изменением станет новый интерфейс редактирования скриншотов со специальной панелью. На ней разместят реалистичные инструменты. В iPad эту панель можно будет перемещать по всему экрану.

Также в iOS 13 добавят обновлённое приложение «Заметки» и полностью новое приложение Find My. Оно объединит функции Find My Friends и Find My iPhone.

Новую мобильную версию операционной системы представят на конференции для разработчиков WWDC 2019. Мероприятие пройдёт с 3 по 7 июня в конференц-центре имени Мак-Энери в Сан-Хосе.