В сети появились изображения складного смартфона OnePlus V Fold

И если пользователи достаточно внимательно изучили данный гаджет, то они, вероятно, заметили важную деталь, которая заключается в том, что новый складной смартфон не выглядит как другие устройства этой компании. Кроме того, OnePlus V Fold не имеет ничего общего с OPPO Find N2 Fold или другими гаджетами компаний, входящими в группу BBK, что, безусловно, является хорошей новостью. Кроме того, на рендерах отчётливо видно, что смартфон OnePlus V Fold получил заднюю панель из искусственной кожи, что тоже не может не радовать на фоне пластиковых и не очень привлекательных корпусов компаний-конкурентов. Другое дело, что в конечном итоге многое будет сводиться к стоимости этого складного смартфона, потому что именно это важно для конечного пользователя, а не дизайн корпуса или что-то в таком духе.