В сети появились изображения складного смартфона OnePlus V Fold

Рынок складных смартфонов медленно растет и процветает, и OnePlus наконец готова присоединиться к рынку гаджетов нового поколения. Всё дело в том, что в сети уже есть свежие рендеры смартфона OnePlus V Fold, которые показывают, как будет выглядеть грядущий складной смартфон компании. Впрочем, хотелось бы отметить, что это слитые рендеры, а не официальная информация, и на деле смартфон может выглядеть иначе, да и называться совсем по другому. Кроме того, сам источник упоминает, что эти изображения получены из проекта прототипа, который всё ещё находится на стадии тестирования, и, возможно, смартфон могут изменить, когда устройство будет выпущено в релиз.

И если пользователи достаточно внимательно изучили данный гаджет, то они, вероятно, заметили важную деталь, которая заключается в том, что новый складной смартфон не выглядит как другие устройства этой компании. Кроме того, OnePlus V Fold не имеет ничего общего с OPPO Find N2 Fold или другими гаджетами компаний, входящими в группу BBK, что, безусловно, является хорошей новостью. Кроме того, на рендерах отчётливо видно, что смартфон OnePlus V Fold получил заднюю панель из искусственной кожи, что тоже не может не радовать на фоне пластиковых и не очень привлекательных корпусов компаний-конкурентов. Другое дело, что в конечном итоге многое будет сводиться к стоимости этого складного смартфона, потому что именно это важно для конечного пользователя, а не дизайн корпуса или что-то в таком духе.
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