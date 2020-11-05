В умном доме Xiaomi появился новый продукт - MIJIA Smart Door lock Pro.

Продукт MIJIA Smart Door Lock Pro - это не просто интеллектуальный дверной замок, он также объединяет дверной звонок и широкоугольную камеру для создания комплексной системы безопасности входа в дом. В Xiaomi MIJIA Smart Door Lock Pro используется камера высокой четкости 1080P со сверхширокоугольным углом до 161°, способная определять, когда кто-то находится у двери. Он также поставляется с системой оповещения, видеозаписи, системой внутренней связи, обеспечивающей двустороннюю связь, и другими функциями.

Благодаря камере высокой четкости система дверного замка вмещает съемную полимерную батарею емкостью 5000 мАч в дополнение к 4 батареям AA.

Xiaomi MIJIA Smart Door Lock Pro поставляется с семью (7) способами разблокировки, включая ключ, отпечаток пальца, пароль, удаленный пароль, Bluetooth, NFC и даже поддерживает Apple HomeKit.

Ожидается, что Xiaomi MIJIA Smart Door Lock Pro поступит в продажу 12 ноября.

Xiaomi MIJIA Smart Door Lock Pro будет продаваться по цене 255 долларов США.