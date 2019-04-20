«ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса»

2019-04-20, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Вконтакте; [109]
Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.

Тысячи пользователей примут участие и ощутят на себе силу одного из самых могущественных суперзлодеев вселенной Marvel.

Всем желающим принять участие в акции необходимо зайти в специальное приложение. Флешмоб начнется 24 апреля, в день мировой премьеры картины. В российский прокат фильм выйдет 29 апреля.

По сюжету фильма «Мстители: Война Бесконечности» титан Танос с помощью Перчатки Бесконечности делает щелчок пальцами, в результате чего половина существ во Вселенной обращается в прах. Идея этой акции принадлежит сообществу «Лентач», а соцсеть решила её поддержать.

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