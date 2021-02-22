Valve и Netflix выпустят мультсериал Dota: Dragon's Blood основанный на Dota 2

Valve и Netflix объявили о создании мультсериала Dota: Dragon's Blood на основе популярной MOBA Dota 2. Ориентировочная дата выпуска намечена на 25 марта. Мультсериал будет состоять из 8 эпизодов. В ней будет рассказываться история Дэвиона (Рыцаря дракона). Над анимацией сериала работает студия MIR, известная своей работой над The Legend of Korra (Легенда о Корре), Voltron: Legendary Defender (Вольтрон: Легедарный защитник), Young Justice (Юное правосудие) и над анимационным сериалом от DC - The Death of Superman (Смерть Супермена).

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