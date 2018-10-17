Ванная комната с окном - идеи дизайна

2018-10-17, Автор - Ленар Хайруллин; [105]

Решения для любого бюджета

Ванная комната, в которой есть окно - мечта для большинства людей. Это так привлекает, потому что с раннего утра можно наслаждаться естественным дневным светом, а летом или весной совмещать принятие обычной ванны с солнечной, потому что воздух с улицы помогает иссушить лишнюю влагу и наполнит комнату свежим воздухом, и конечно же, созерцая вечерние звезды и луну за окном, можно мечтать и думать о прекрасном. Разумеется, есть и несколько недостатков такого элемента, как окно, но они легко устраняются с помощью современных решений, и больше не будут создавать неудобств. Об этом далее.


Сантехники Duravit


Сантехника Dornbracht - Lissé

Окно в ванной - это огромный плюс для придания микроклимату комнаты легкости и свежести

Окно дает ощущение просторности и визуально увеличивает помещение. Особенно ярко такой эффект работает в небольших комнатах, окно будто добавляет метров и делает пространство свободнее. И, конечно же, окно обеспечивает оптимальный микроклимат в помещении. После того, как вы приняли ванну или душ, можно открыть окно - уровень влаги быстро нормализуется, а о плесени или грибке вообще можно позабыть раз и навсегда. Также и дышать свежим воздухом у открытого окна очень полезно и благотворно. К сожалению, редко окна в ванной расположены с видом на лес или реку, в основном, они выходят на улицу. И существует большая вероятность, что соседи или прохожие могут увидеть то, что им совершенно не нужно видеть, если вы не продумали момент конфиденциальности вашей ванной комнаты.

Классические шторы, которые принято использовать в других комнатах, оказываются совершенно непрактичными в ванной комнате. Ткань впитывает влагу из воздуха и, таким образом, становится тяжелее. Шторы могут стать слишком тяжеловесными для карниза. Кроме того, ткань может подолгу не высыхать, вследствие чего будет постоянно липкой и иметь неприятный запах. Еще одним недостатком можно назвать то, что шторы занимают место, которого не так уж много в ванной. Жалюзи, плиссе, рулонные жалюзи, бамбуковые или синтетические, тонировочные плёнки отлично подходят для защиты тайн вашей ванной.


Рис. Полотенцесушитель HSK Yenga

Идея 1: Жалюзи для ванной

Рулонные шторы являются популярными и распространенными среди покупателей благодаря разнообразию цветов и оттенков (с рисунком и без) и низкой покупной цене. Данный вариант идеально подходит для арендованных квартир, где не разрешается сверление и любые изменения в конструкции окна. Рулонные шторы прикрепляются непосредственно к оконной раме и закрепляются двухсторонним монтажный скотч.

При выборе материалов, водо- и пылеотталкивающие ткани являются приоритетными, так как благодаря своей плотной структуре они не впитывают влагу. Но не только такой вид шторок можно использовать - бамбук также отвечает всем требованиям влажной комнаты. Хотя такие рулонные шторы вряд ли доступны с креплением в виде зажима, они в основном привинчиваются к потолку или стене. Но они создают такой комфорт и уют, словно привносят частичку тропической экзотики в ванную комнату.


Рис. Мебель для ванной комнаты Keuco

Идея 2: Плиссе и жалюзи

В качестве альтернативы, для защиты ваших окон от лишних взглядов, можно использовать плиссе - оконные жалюзи, которые очень похожи по своему виду на жалюзи горизонтальные, только вместо стандартных полосок-ламелей используется ткань, собирающаяся в небольшие складки, как гармошка. Большинство видов таких жалюзи также не требуют сверления отверстий. Разумно будет выбирать полупрозрачную ткань, чтобы дневной свет беспрепятственно попадал в помещение.

Венецианские жалюзи (так их еще называют) бывают из разного материала и варьируются в ценовом диапазоне. Деревянные и алюминиевые, пластиковые и тканевые - каждый из этих вариантов имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Независимо от того, жалюзи из какого материала вы выбираете, преимуществом являются подвижные ламели, благодаря каким есть возможность обеспечения регулирования освещения – ламели можно поворачивать по своему желанию, создавая различные декоративные эффекты, к примеру, полумрак или полную темноту, или же равномерно распределять потоки солнечного света.


Рис. Серия сантехники для ванны Duravit Happy D.2

Идея 3: Тонировочная пленка

Если все, что мы рассмотрели ранее, не является убедительным для вас, и вы хотите сделать дополнительную защиту на окне, мы предлагаем идеальный выход – защитную пленку. Существует несколько видов пленки. Зеркальная не только может отражать солнечные лучи, но и полностью изолирует все объекты, находящиеся в помещении, от посторонних глаз, в дневное время суток. Матовая пленка исключает прозрачность окна на 100%.

Прочная защитная пленка обеспечивает надежную защиту днем и вечером, не пропускает яркие солнечные лучи, но при этом обеспечивает мягкое освещение. Тонировка окон декоративными пленками поможет ярко разнообразить дизайн. На внутреннюю сторону таких пленок можно наносить любые изображения и узоры с помощью фотопечати.


Комментарии:
В сеть утекли цены на флагманский смартф...
В сеть утекли цены на флагманский смартфСетевые источники поделились информацией о ценах на флагманский смартфон OnePlus 6T, который будет официа...
Облагородь придомовую территорию своими ...
Облагородь придомовую территорию своими Современные жители городов частенько задумываются о приобретении загородного дома, либо коттеджа. Согласи...
Хочешь собрать мощный компьютер? Восполь...
Хочешь собрать мощный компьютер? ВоспольСегодня практически у каждого в доме есть свой компьютер. Однако большинство пользователей забывает о том...
Обзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший меди...
Обзор и тесты NVIDIA Shield. Лучший медиВ рамках «Лаборатории» мы проводили детальное тестирование ...
Швейцарские смарт часы Montblanc Summit ...
Швейцарские смарт часы Montblanc Summit Montblanc Summit 2 являются первыми смарт часами с процессором Snapdragon Wear 3100. Дизайн часов вдохнов...
Babahu X1 делает шаг вперед...
Babahu X1 делает шаг впередВ последнее время можно заметить тотальный рост современных технологий — компании постоянно выпускают как...
Huawei Mate 20 стоит 48 тысяч рублей...
Huawei Mate 20 стоит 48 тысяч рублейНа территории России вскоре начнут продавать новый смартфон Huawei Mate 20, который оказался весьма привл...
AMD выпустила карту Radeon RX 580 2048SP...
AMD выпустила карту Radeon RX 580 2048SPКомпания AMD представила новую видеокарту Radeon RX 580 2048SP, которая является урезанной версией оригин...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор и тесты NVIDIA Shield TV 16GB. Лучший медиаплеерОбзор и тесты NVIDIA Shield TV 16GB. Лучший медиаплеер
Обзор CARCAM R2. Недорогой видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор CARCAM R2. Недорогой видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор APC Back-UPS BV800I-GR. Линейно-интерактивный ИБПОбзор APC Back-UPS BV800I-GR. Линейно-интерактивный ИБП
Обзор Jinga Pass Plus. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежейОбзор Jinga Pass Plus. Недорогой смартфон с поддержкой бесконтактных платежей
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A9 (2018) 128 ГБ (SM-A920FZIDSER)Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A9 (2018) 128 ГБ (SM-A920FZIDSER)
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 Plu...
Предварительный обзор Huawei Enjoy 9 PluБуквально лет пять назад все говорили о том, что диагональ дисплея в 3,5 дюйма является наиболее оптималь...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетах...
Обзор Bomber. Зарабатываем на ракетахБольшая часть современных казуальных игр кажутся скучными и не очень интересными по целому ряду причин. Г...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, A...
Обзор ноутбуков ASUS TUF Gaming FX505, AПока вся играющая молодежь столицы с упоением тестировала новые игры на «Игромире-2018», за кулисами само...
Предварительный обзор Cooler Master Cont...
Предварительный обзор Cooler Master ContКомпания Cooler Master запустила на просторах Kickstarter совершенно невероятный проект под названием Coo...
Обзор The Swindle. Отличная игра про сти...
Обзор The Swindle. Отличная игра про стиВ последнее время, и я не перестану это повторять, разработчики инди-проектов делают намного более интере...
Предварительный обзор Creative Sound Bla...
Предварительный обзор Creative Sound BlaДлительное время разработчики игровой периферии активно избегали консоли. Рынок был не очень развит, да и...
Обзор Bouncemaster. Шикарная игра...
Обзор Bouncemaster. Шикарная играНа  современном рынке казуальных игр есть большая проблема с отсутствием новых ярких идей. Большая часть ...
Предварительный обзор Thermaltake View 3...
Предварительный обзор Thermaltake View 3Компьютерные корпусы давно перестали быть чем-то обычным. Сейчас пользователи покупают настоящие произвед...
Предварительный обзор SteelSeries Rival ...
Предварительный обзор SteelSeries Rival Рынок игровой периферии давно перестал быть чем-то простеньким и недорогим. Геймеры хотят получить от пер...
Honor представила премиальный смартфон H...
Honor представила премиальный смартфон H10 октября в Москве прошла презентация смартфона Honor 8X. Модель позиционирует себя, как премиальный сма...
Предварительный обзор Alienware m15. Шик...
Предварительный обзор Alienware m15. ШикВ последнее время игровых ноутбуков стало все меньше — то производители прямо каждый день выпускали новые...
Обзор Battlerite Royale. Королевская бит...
Обзор Battlerite Royale. Королевская битКоролевские битвы пользуются бешеной популярностью среди геймеров — каждый хочет получить удовольствие от...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor