Ванная комната с окном - идеи дизайна

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Ванная комната, в которой есть окно - мечта для большинства людей. Это так привлекает, потому что с раннего утра можно наслаждаться естественным дневным светом, а летом или весной совмещать принятие обычной ванны с солнечной, потому что воздух с улицы помогает иссушить лишнюю влагу и наполнит комнату свежим воздухом, и конечно же, созерцая вечерние звезды и луну за окном, можно мечтать и думать о прекрасном. Разумеется, есть и несколько недостатков такого элемента, как окно, но они легко устраняются с помощью современных решений, и больше не будут создавать неудобств. Об этом далее.

Окно в ванной - это огромный плюс для придания микроклимату комнаты легкости и свежести

Окно дает ощущение просторности и визуально увеличивает помещение. Особенно ярко такой эффект работает в небольших комнатах, окно будто добавляет метров и делает пространство свободнее. И, конечно же, окно обеспечивает оптимальный микроклимат в помещении. После того, как вы приняли ванну или душ, можно открыть окно - уровень влаги быстро нормализуется, а о плесени или грибке вообще можно позабыть раз и навсегда. Также и дышать свежим воздухом у открытого окна очень полезно и благотворно. К сожалению, редко окна в ванной расположены с видом на лес или реку, в основном, они выходят на улицу. И существует большая вероятность, что соседи или прохожие могут увидеть то, что им совершенно не нужно видеть, если вы не продумали момент конфиденциальности вашей ванной комнаты.

Классические шторы, которые принято использовать в других комнатах, оказываются совершенно непрактичными в ванной комнате. Ткань впитывает влагу из воздуха и, таким образом, становится тяжелее. Шторы могут стать слишком тяжеловесными для карниза. Кроме того, ткань может подолгу не высыхать, вследствие чего будет постоянно липкой и иметь неприятный запах. Еще одним недостатком можно назвать то, что шторы занимают место, которого не так уж много в ванной. Жалюзи, плиссе, рулонные жалюзи, бамбуковые или синтетические, тонировочные плёнки отлично подходят для защиты тайн вашей ванной.



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Идея 1: Жалюзи для ванной

Рулонные шторы являются популярными и распространенными среди покупателей благодаря разнообразию цветов и оттенков (с рисунком и без) и низкой покупной цене. Данный вариант идеально подходит для арендованных квартир, где не разрешается сверление и любые изменения в конструкции окна. Рулонные шторы прикрепляются непосредственно к оконной раме и закрепляются двухсторонним монтажный скотч.

При выборе материалов, водо- и пылеотталкивающие ткани являются приоритетными, так как благодаря своей плотной структуре они не впитывают влагу. Но не только такой вид шторок можно использовать - бамбук также отвечает всем требованиям влажной комнаты. Хотя такие рулонные шторы вряд ли доступны с креплением в виде зажима, они в основном привинчиваются к потолку или стене. Но они создают такой комфорт и уют, словно привносят частичку тропической экзотики в ванную комнату.



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Идея 2: Плиссе и жалюзи

В качестве альтернативы, для защиты ваших окон от лишних взглядов, можно использовать плиссе - оконные жалюзи, которые очень похожи по своему виду на жалюзи горизонтальные, только вместо стандартных полосок-ламелей используется ткань, собирающаяся в небольшие складки, как гармошка. Большинство видов таких жалюзи также не требуют сверления отверстий. Разумно будет выбирать полупрозрачную ткань, чтобы дневной свет беспрепятственно попадал в помещение.

Венецианские жалюзи (так их еще называют) бывают из разного материала и варьируются в ценовом диапазоне. Деревянные и алюминиевые, пластиковые и тканевые - каждый из этих вариантов имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Независимо от того, жалюзи из какого материала вы выбираете, преимуществом являются подвижные ламели, благодаря каким есть возможность обеспечения регулирования освещения – ламели можно поворачивать по своему желанию, создавая различные декоративные эффекты, к примеру, полумрак или полную темноту, или же равномерно распределять потоки солнечного света.



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Идея 3: Тонировочная пленка

Если все, что мы рассмотрели ранее, не является убедительным для вас, и вы хотите сделать дополнительную защиту на окне, мы предлагаем идеальный выход – защитную пленку. Существует несколько видов пленки. Зеркальная не только может отражать солнечные лучи, но и полностью изолирует все объекты, находящиеся в помещении, от посторонних глаз, в дневное время суток. Матовая пленка исключает прозрачность окна на 100%.

Прочная защитная пленка обеспечивает надежную защиту днем и вечером, не пропускает яркие солнечные лучи, но при этом обеспечивает мягкое освещение. Тонировка окон декоративными пленками поможет ярко разнообразить дизайн. На внутреннюю сторону таких пленок можно наносить любые изображения и узоры с помощью фотопечати.