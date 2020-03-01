Весемира в сериале Ведьмак от Netflix сыграет Ким Бодниа

Netflix уже готовится к съемкам второго сезона сериала Ведьмак. Роль Весемира отдали Киму Бодниа, датскому актеру, который преимущественно играл в небольших фильмах и сериалах.

Хотя на роль Весемира могли взять и Марка Хэмилла, ведь Марк Хэмилл писал о своем желаний сняться в сериале Ведьмак у себя на страничке социальной сети Twitter. Марк Хэмилл даже получил ответ от шоураннера проекта, но до дела, видимо, не дошло. Неизвестно, отказалась ли сам Хэмилл или же актер так и не получил приглашение.