В сети появился второй дублированный трейлер фильма «Все деньги мира», режиссером которого выступил Ридли Скотт. В центре истории – похищение внука Жана Пола Гетти, богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. Ко всеобщему шоку Гетти отказывается платить выкуп, несмотря на все мольбы Гэйл, матери ребенка, которой никакие богатства не заменят сына. Главные роли в картине исполнили Мишель Уильямс, Марк Уолберг, Кристофер Пламмер, Чарли Пламмер и др. Российская премьера фильма запланирована на 22 февраля.