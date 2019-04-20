Вышел новый трейлер фильма «Джон Уик 3»

Компания Lionsgate Movies опубликовала второй трейлер боевика «Джон Уик 3», главную роль в котором сыграл Киану Ривз.

Картину покажут в кинотеатрах США 17 мая 2019 года, в России её премьера состоится на день раньше — 16 мая. Согласно синопсису, после нарушения кодекса гильдии наемных убийц Джон Уик становится изгоем, за ним начинают охоту его бывшие коллеги, желающие получить в награду $14 млн.

В картине также снялись Джейсон Манцукас, Йен МакШейн, Холли Берри, Анджелика Хьюстон, Лоуренс Фишборн и другие.