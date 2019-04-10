Видеофон Poptel V9 на Android позволяет управлять умным домом

Компания Poptel представила необычное устройство - ультрабюджетный планшет в виде домашнего телефона Poptel V9. Оснащенный слотом для SIM-карты, Poptel V9 позволяет принимать вызовы старомодным способом, как на домашних телефонах прошлых лет, просто поднимая трубку.

Он имеет дисплей размером с планшет, что позволяет поглощать мультимедийный контент, подбирать информацию о вызывающем абоненте, использовать его в качестве цифровых часов, фоторамки или управлять своими умными бытовыми приборами. Характеристики включают 8" экран, 5-Мп фронтальную камеру для видеосвязи, Andorid 8.1, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и чипсет UniSoC SC9832E. На случай отключения электричества имеется аккумулятор ёмкостью 1800 мАч. Новинка предлагается по цене в $ 130.