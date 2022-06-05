Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN разогнана до 2925 МГц

Южнокорейский оверклокер Бисо Бисо из команды EVGA побил мировые рекорды графических процессоров с помощью видеокарты EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN.

Тестовый стенд состоял из материнской платы EVGA Z690 KINGPIN DARK с процессором Intel Core i9-12900K с тактовой частотой до 5,4 ГГц в конфигурации с 8+2 ядрами и модулями памяти G.Skill Trident Z5 DDR5-6400 (CL32) и все это под экстремальной настройкой. Обе карты EVGA GeForce RTX 3090 Ti охлаждались жидким азотом. Дуэт карт имеет в общей сложности четыре 16-контактных разъема питания. Две видеокарты питались от двух отдельных блоков питания EVGA SuperNova 1600 Вт T2.

EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN удалось достичь почти 3 ГГц с максимальной тактовой частотой графического процессора, заявленной на уровне 2925 МГц. Скорость памяти была увеличена до 12 000 МГц или 24 Гбит/с. Видеокарта была протестирована в таких бенчмарках, как 3DMark и Unigine Superposition.

Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN разогнана до 292…
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