Видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT разогнали до частоты 2650 МГц

Видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT уже попали руки тестерам, а значит нас ожидают реальные тесты. По официальным тестам представленным компанией AMD, Radeon RX 6800 XT лишь на несколько процентов отстает от конкурента NVIDIA GeForce RTX 3080.

Известный оверклокер "LUCKY_NOOB", разогнал видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT до частоты 2650 МГц, установив тем самым мировой рекорд. В качестве тестового стенда использовалась система на базе процессоре AMD Ryzen 9 5950X, охлаждался камень жидким азотом. Видеокарта использовала базовую систему охлаждения.

Мощная связка набрала 47932 балла в 3DMark FireStrike. К сравнению, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 в этом же тесте набрала 47725 баллов.

Бесспорно, видеокарта AMD Radeon RX 6800 XT впечатлила своим результатом и надеемся, что рекорд будет побит.
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