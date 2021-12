Выпущен NVIDIA HPC SDK 21.11 для максимальной производительности приложений HPC

NVIDIA объявила о выпуске HPC SDK 21.11, следующего обновления HPC SDK. Объявление было объявлено в мае во время конференции Supercomputing Conference (SC21), и теперь его можно бесплатно загрузить участникам программы NVIDIA Developer Program.

Комплект разработчика программного обеспечения (SDK) был создан, чтобы предоставить разработчикам полный набор компиляторов и библиотек для разработки высокопроизводительных вычислений. NVIDIA HPC SDK 21.11 включает в себя широкий спектр инструментов, доказавших, что они максимизируют продуктивность разработчиков, а также производительность и переносимость приложений HPC. Последнее обновление 21.11 включает настройки и улучшения для поддержки компилятора HPC C ++ / Fortran и среды разработчика, а также новые возможности многоузловой библиотеки с несколькими графическими процессорами. Компиляторы NVIDIA HPC SDK C, C ++ и Fortran поддерживают ускорение графического процессора приложений моделирования и моделирования HPC с помощью стандартных C ++ и Fortran, директив OpenACC и CUDA. Математические библиотеки с ускорением на графическом процессоре обеспечивают максимальную производительность при использовании распространенных алгоритмов высокопроизводительных вычислений, а оптимизированные библиотеки обмена данными позволяют осуществлять стандартное программирование с несколькими графическими процессорами и масштабируемое системное программирование.