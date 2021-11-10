Выпущен конвейер анимации персонажей iClone Connector для NVIDIA Omniverse

Дизайнерам и разработчикам анимации персонажей может быть интересно узнать, что Reallusion выпустила свой iClone Connector для NVIDIA Omniverse, предоставляя дизайнерам полный конвейер анимации персонажей для приложений Omniverse Create и Omniverse Machinima.

Цифровые персонажи играют важную роль в виртуальных мирах, но создание анимации персонажей часто сопровождается значительным барьером в знаниях и ценой. iClone предоставляет инновационный способ персонализировать анимацию для разных стилей персонажей с помощью своей быстрой и интуитивно понятной системы создания анимации.

Коннектор анимации персонажей iClone предлагает: