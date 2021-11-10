Выпущен конвейер анимации персонажей iClone Connector для NVIDIA Omniverse

Дизайнерам и разработчикам анимации персонажей может быть интересно узнать, что Reallusion выпустила свой iClone Connector для NVIDIA Omniverse, предоставляя дизайнерам полный конвейер анимации персонажей для приложений Omniverse Create и Omniverse Machinima.

Цифровые персонажи играют важную роль в виртуальных мирах, но создание анимации персонажей часто сопровождается значительным барьером в знаниях и ценой. iClone предоставляет инновационный способ персонализировать анимацию для разных стилей персонажей с помощью своей быстрой и интуитивно понятной системы создания анимации.

Коннектор анимации персонажей iClone предлагает:

  • Человеческие персонажи, существа, транспортные средства, роботы и анимированные объекты, которые можно напрямую переносить из iClone в Omniverse, чтобы оживить виртуальные миры.
  • Система анимации персонажей, состоящая из инструментов синхронизации губ, выражения лица и анимации тела. В сочетании с основным оборудованием для мокапов создатели могут легко создавать анимацию персонажей с помощью этого универсального инструмента.
  • Огромная библиотека высококачественных ресурсов персонажей, движений и реквизита для экономии времени при создании проектов.
  • Возможность экспортировать основной файл USD вместе с другими зависимостями, такими как папки света, материала и движения, чтобы поддерживать гибкость обновления файлов. Шейдеры PBR, Digital Human и SSS, отправленные в Omniverse, будут отображать соответствующие текстуры и атрибуты материалов соответственно.
  • Анимации Audio2Face, которые можно импортировать в iClone и комбинировать с собственной технологией синхронизации губ iClone и выражением лица, чтобы представить мультиязычную анимацию персонажей, управляемую искусственным интеллектом.
  • Возможность глобальных команд работать одновременно над одними и теми же активами в Omniverse, обеспечивая совместную итерацию в виртуальном мире.
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