Выпущен конвейер анимации персонажей iClone Connector для NVIDIA Omniverse

Дизайнерам и разработчикам анимации персонажей может быть интересно узнать, что Reallusion выпустила свой iClone Connector для NVIDIA Omniverse, предоставляя дизайнерам полный конвейер анимации персонажей для приложений Omniverse Create и Omniverse Machinima.
Цифровые персонажи играют важную роль в виртуальных мирах, но создание анимации персонажей часто сопровождается значительным барьером в знаниях и ценой. iClone предоставляет инновационный способ персонализировать анимацию для разных стилей персонажей с помощью своей быстрой и интуитивно понятной системы создания анимации.
Коннектор анимации персонажей iClone предлагает:
- Человеческие персонажи, существа, транспортные средства, роботы и анимированные объекты, которые можно напрямую переносить из iClone в Omniverse, чтобы оживить виртуальные миры.
- Система анимации персонажей, состоящая из инструментов синхронизации губ, выражения лица и анимации тела. В сочетании с основным оборудованием для мокапов создатели могут легко создавать анимацию персонажей с помощью этого универсального инструмента.
- Огромная библиотека высококачественных ресурсов персонажей, движений и реквизита для экономии времени при создании проектов.
- Возможность экспортировать основной файл USD вместе с другими зависимостями, такими как папки света, материала и движения, чтобы поддерживать гибкость обновления файлов. Шейдеры PBR, Digital Human и SSS, отправленные в Omniverse, будут отображать соответствующие текстуры и атрибуты материалов соответственно.
- Анимации Audio2Face, которые можно импортировать в iClone и комбинировать с собственной технологией синхронизации губ iClone и выражением лица, чтобы представить мультиязычную анимацию персонажей, управляемую искусственным интеллектом.
- Возможность глобальных команд работать одновременно над одними и теми же активами в Omniverse, обеспечивая совместную итерацию в виртуальном мире.