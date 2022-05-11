Выпущен новый дрон DJI Mini 3 Pro

Сегодня был представлен профессиональный дрон DJI Mini 3 Pro. Он получил новый 1/1,3-дюймовый сенсор с яркой диафрагмой f/1,7, который должен работать лучше при любом освещении. Датчик представляет собой 48-мегапиксельный модуль и может снимать в полном разрешении 48 МП или в режиме 12 МП. Сам объектив 24 мм — такой же ширины, как у mini 2, но уже, чем 20-мм объектив Air 2S.

Что касается видео, DJI Mini 3 Pro превосходит своего предшественника. Он может записывать видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду и видео 4K HDR со скоростью до 30 кадров в секунду. В дополнение к обычному цветовому профилю есть более плоский D-Cinelike. Однако это 8-битное видео, а не 10-битное, как на Air 2S. Трехосевой подвес DJI Mini 3 Pro может вращаться вертикально, создавая видео (и фото) в стиле TikTok и Reels в портретном стиле.

Еще одно значительное улучшение по сравнению с DJI Mini 2 — предотвращение препятствий. В то время как у этого дрона были датчики только направленные вниз, у Mini 3 Pro есть датчики движения вперед, назад и вниз. Время полета было немного увеличено с 31 минуты Mini 2 до 34 минут со стандартной батареей Intelligent Flight Battery. В комплект Fly More Combo входит дополнительная батарея Intelligent Flight Battery Plus, которая увеличивает время полета до сумасшедших 47 минут, хотя для этой батареи требуется более быстрое зарядное устройство DJI на 30 Вт, и она позволяет дрону весить больше 249 г, не предусмотренных правилами.

DJI Mini 3 Pro может снимать видео H.264 и H.265 со скоростью до 150 Мбит/с. В видео есть режим масштабирования — 2-кратный в 4K и 4-кратный в 1080p. Замедленная съемка выполняется либо в 4K при 60 кадрах в секунду, либо в 1080 при 120 кадрах в секунду.

DJI представил новый контроллер DJI RC со встроенным 5,5-дюймовым дисплеем с яркостью 700 нит. Он легче и дешевле предыдущего RJI RC Pro.

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