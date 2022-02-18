Выпущен образовательный робот для детей с искусственным интеллектом Miko 3

Miko 3 предлагает соответствующий возрасту контент по различным темам STEM для обучения, он отвечает уникальной динамике образования и развития детей. По словам Снеха Р. Васвани, соучредителя и генерального директора Miko, Miko 3 — «самый продвинутый и эмоционально интеллектуальный робот компании». Компания заявляет, что с помощью искусственного интеллекта Miko 3 прививает чувство товарищества и поощряет творческое взаимодействие, индивидуальное для каждого ребенка. Miko 3 поставляется с дисплеем IPS, который можно использовать для видеозвонков, высокопроизводительными динамиками, резиновыми колесами и корпусом из АБС-пластика, который, как утверждается, является ударопрочным, нетоксичным и долговечным. Что касается аппаратного обеспечения, робот с искусственным интеллектом получает широкоугольную HD-камеру, два микрофона MEMS, датчик времени полета и одометрические датчики, некоторые из которых помогают роботу определять расстояние и избегать препятствий.