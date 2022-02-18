Выпущен образовательный робот для детей с искусственным интеллектом Miko 3

Miko 3, обучающий робот для детей с искусственным интеллектом, был запущен в Индии. Miko 3 обеспечивает увлекательный и образовательный опыт. Заявлено, что Miko 3 соответствует образовательной и развивающей динамике детей в возрасте от 5 до 10 лет. Он говорит на восьми языках, оснащен большим сенсорным экраном и предлагает доступ к урокам программирования. Робот оснащен широкоугольной HD-камерой.

Miko 3 предлагает соответствующий возрасту контент по различным темам STEM для обучения, он отвечает уникальной динамике образования и развития детей. По словам Снеха Р. Васвани, соучредителя и генерального директора Miko, Miko 3 — «самый продвинутый и эмоционально интеллектуальный робот компании». Компания заявляет, что с помощью искусственного интеллекта Miko 3 прививает чувство товарищества и поощряет творческое взаимодействие, индивидуальное для каждого ребенка. Miko 3 поставляется с дисплеем IPS, который можно использовать для видеозвонков, высокопроизводительными динамиками, резиновыми колесами и корпусом из АБС-пластика, который, как утверждается, является ударопрочным, нетоксичным и долговечным. Что касается аппаратного обеспечения, робот с искусственным интеллектом получает широкоугольную HD-камеру, два микрофона MEMS, датчик времени полета и одометрические датчики, некоторые из которых помогают роботу определять расстояние и избегать препятствий.